Экипаж «Белый ангел» эвакуировал из Дружковки и Алексеево-Дружковки пять жителей

Из Донетчины эвакуируют гражданских. Фото: полиция

Полицейский экипаж «Белый ангел» продолжает эвакуировать людей из населенных пунктов Донетчины, которые находятся под постоянными обстрелами российской армии. Недавно они вывезли пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.



Как отмечается, «Белый ангел» вывез из прифронтовой Дружковки супругов с маломобильной пожилой родственницей. Женщину на руках спускали с четвертого этажа. Сейчас семья находится в безопасности.



«Дроны не дают нормально жить. Когда выходишь из дома, приходится прятаться и выбирать безопасный маршрут, чтобы сходить за водой», – говорит мужчина.





Кроме того, по дороге в Дружковку экипаж получил заявку об эвакуации пожилой женщины и ее взрослого сына с инвалидностью, которым требовалось еще несколько дней на сбор вещей.



Ранее мы писали, что за прошедшие сутки российские войска 23 раза обстреляли населенные пункты Донецкой области.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»