FPV-дрон «Королева Шершней» эвакуировал DJI Mavic с территории врага

FPV-дрон «Королева Шершней» успешно эвакуировал DJI Mavic с территории противника. Видео опубликовал военный Telegram-канал «Дикие шершни».

«Еще одно доказательство ее универсальности — от поражения целей до логистики и спасения других дронов», — отметили бойцы.



«Королева Шершней» — FPV-дрон с диаметром 17 дюймов, максимальной скоростью до 160 км/ч и дальностью полета до 20 км. Максимальная масса полезной нагрузки составляет 9 кг, что позволяет использовать его как для ударных задач, так и для транспортировки оборудования.



Ранее бойцы ВСУ уже захватывали российский дрон с помощью другого беспилотника. Напомним, российский пилот пытался перехватить бомбардировщик ВСУ, но тот был сбит неизвестным боеприпасом.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»