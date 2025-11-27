FPV-дрон «Королева Шершней» эвакуировал DJI Mavic с территории врага

FPV-дрон «Королева Шершней» успешно эвакуировал DJI Mavic с территории противника. Видео опубликовал военный Telegram-канал «Дикие шершни».
«Еще одно доказательство ее универсальности — от поражения целей до логистики и спасения других дронов», — отметили бойцы.
"Королева шершней" вытаскивает "DJI Mavic" с вражеской территорииhttps://t.co/jMPoBLDf8w #всу pic.twitter.com/IoWbHgHkLF— Necro Mancer (@666_mancer) November 27, 2025
«Королева Шершней» — FPV-дрон с диаметром 17 дюймов, максимальной скоростью до 160 км/ч и дальностью полета до 20 км. Максимальная масса полезной нагрузки составляет 9 кг, что позволяет использовать его как для ударных задач, так и для транспортировки оборудования.
Ранее бойцы ВСУ уже захватывали российский дрон с помощью другого беспилотника. Напомним, российский пилот пытался перехватить бомбардировщик ВСУ, но тот был сбит неизвестным боеприпасом.
Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»
