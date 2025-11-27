Штурмовики провели рискованную операцию и спасли пленного бойца под Покровском

Скриншот

На Покровском направлении штурмовые группы провели спасательную операцию и вывели из плена украинского военнослужащего. Бойцы подразделения «Скеля» получили информацию о том, что на одной из вражеских позиций удерживают солдата из соседней бригады.



Командованием было принято решение немедленно отправить штурмовую группу, уничтожить противника и вернуть побратима. Задачу осложняло то, что бойца нужно было не только освободить, но и сохранить ему жизнь. Перед началом штурма разведка подтвердила координаты укрытия, где удерживали пленного.

Ночью была применена дрон-разведка, которая зафиксировала теплоизлучение из блиндажа. По позиции нанесли прицельный удар, после чего часть противника попыталась отступить. Пока враг отходил, у пленного появился шанс укрыться.

Он спрятался воронке и ждал момента — именно тогда услышал голоса украинских штурмовиков. Бойцы помогли ему подняться и вывели в безопасную зону. Уже там стало понятно, что у военнослужащего есть легкие осколочные ранения. Штурмовики оказали ему первичную медицинскую помощь, перевязали раны и эвакуировали.

Напомним, Россия продолжает нарушать все нормы международного права. Оккупанты расстреляли пять пленных бойцов Сил обороны Украины западнее села Зеленый Гай Запорожской области.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»