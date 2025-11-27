Россия начала массовую распродажу золота, превращая стратегический резерв в инструмент поддержки рубля и латания дыр в бюджете. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.



По данным разведки, Центральный банк РФ впервые перешёл к прямым продажам золота на внутреннем рынке, открыв доступ к металлу для банков, госкомпаний и частных инвестструктур. Ранее регулятор только накапливал золото, принимая его от Минфина, однако теперь вынужден распродавать его из-за стремительного сокращения ликвидных ресурсов.



Фонд национального благосостояния за последние годы потерял более половины активов: с 113,5 млрд долларов в 2022 году до 51,6 млрд в 2025-м. Объём золота в ФНБ обвалился на 57% — с 405,7 до 173,1 тонны.



В 2025 году объёмы продаж могут достичь 30 млрд долларов (около 230 тонн золота), а в 2026 году — не менее 15 млрд долларов (115 тонн). Такая монетизация резервов ускоряет их истощение на фоне санкций и падения доступных валютных инструментов.



Хотя Кремль пытается использовать золото для оперативной поддержки бюджета и курса рубля, эта стратегия создаёт долгосрочные риски: усиливает дефицит ликвидных запасов, делает финансы РФ зависимыми от распродажи активов и ограничивает возможности будущих интервенций.



Фактическое «проедание» золотовалютных резервов, которые десятилетиями считались неприкосновенными, демонстрирует глубину финансового кризиса, в котором оказалась Россия.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»