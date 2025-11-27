Литва заявила о намерении присоединиться к Спецтрибуналу по преступлению РФ против Украины

В четверг, 27 ноября, Литва сообщила Совету Европы о намерении присоединиться к Спецтрибуналу по преступлению России против Украины. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Литвы.
«Литва уведомила Совет Европы о своем намерении присоединиться к Специальному трибуналу по преступлению агрессии против Украины, став первым государством после Украины, которое сделало это», — говорится в сообщении.
В МИД призвали другие государства последовать этому примеру.
Ранее мы писали, что парламент Украины ратифицировал соглашение №0328 между Украиной и Советом Европы о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.
Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»
