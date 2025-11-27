Российские оккупанты атаковали Славянскую громаду, есть повреждения

В четверг, 27 ноября, российская армия ударила по Славянской громаде в Донецкой области. Известно о повреждении дома в селе Былбасовка. Об этом передают местные СМИ.



Как отмечается, громада попала под обстрел около 15:35, россияне использовали БПЛА «Герань-2». Поврежден жилой дом (остекление, фасад, крыша) и несколько автомобилей.



В результате атаки информации о пострадавших и жертв нет.



Ранее мы писали, что 26 ноября около 16:50 российские войска тремя авиабомбами ФАБ-250 с УМПК ударили по городу Краматорск Донецкой области.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»