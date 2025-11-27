Войска РФ ударили по Славянской громаде, есть раненые

Российские оккупанты 27 ноября несколько раз обстреляли Славянскую громаду дронами. В результате удара пострадали двое мирных жителей. Об этом сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях.
По его словам, россияне утром ударили по частному сектору с помощью БПЛА «Герань-2».
«Два жителя громады получили ранения. Один из них направлен в клинику Днепра», —заявил он.
Лях добавил, что российские захватчики дроном «Гранат» повредили частный сектор и медицинское учреждение в громаде.
Ранее мы писали, что 27 ноября российская армия ударила по Славянской громаде в Донецкой области. Известно о повреждении дома в селе Былбасовка.
Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»
