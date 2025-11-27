Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Район в Доброполье попал под удар дронов
27 ноября 2025, 20:59

Россияне атаковали Доброполье. Фото: скриншот Россияне атаковали Доброполье. Фото: скриншот

В четверг вечером, 27 ноября, район Ждановский города Доброполье Донецкой области попал под российский обстрел. Об этом передают местные СМИ.

Как отмечается, район Ждановский оказался под обстрелом российских ударных дронов. Есть информация о попадании БПЛА в частный сектор, в результате атаки вспыхнул пожар.

Ранее мы писали, что российские оккупанты 27 ноября несколько раз обстреляли Славянскую громаду дронами.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

