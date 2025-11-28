НАБУ проводит обыски у главы Офиса президента Андрея Ермака

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Фото: ОПУ

Утром 28 ноября НАБУ и САП проводят обыски в правительственном квартале у главы Офиса президента Украины Андрея Ермака. Об этом сообщила «Украинская правда» со ссылкой на своего корреспондента с места событий.



Как утверждают в издании, журналистам «УП» удалось заснять, как на территорию правительственного квартала зашли около 10 сотрудников НАБУ и САП.



Обыски у Ермака также подтвердили народные депутаты Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко.



Впоследствии в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины подтвердили, что НАБУ и САП действительно проводят обыски у руководителя Офиса президента.



«Следственные действия санкционированы и осуществляются в рамках расследования. Детали – позже», – заявили в бюро.

Напомним, что в ноябре НАБУ и САП в рамках операции «Мидас» сообщили о подозрении бывшему вице-премьер-министру Украины Алексею Чернышову.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко