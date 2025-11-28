Покровская МВА увеличивает финансирование соцпрограмм до 38 млн в 2025 году

Начальник Покровской МВА Сергей Добряк. Фото: «Новости Донбасса»

Начальник Покровской МВА Сергей Добряк сообщил, что в 2024 году на социальные программы было израсходовано «12 млн», а на 2025 год уже выделено «38 млн».



Эти данные он озвучил на форуме «Донетчина 2025. Взгляд в будущее: сохранение человеческого капитала и институций региона». Добряк уточнил, что в городе Хуст передали объект местной больницы под реконструкцию, чтобы приспособить его для временного проживания жителей Покровской громады.



Помимо этого, Хуст предоставит социальное жилье, а в Каменском планируют построить «Покровский квартал» — комплекс из нескольких пятиэтажных домов, рассчитанный на размещение около «1000 людей».

Напомним, 28 ноября стартовал форум «Донетчина 2025. Взгляд в будущее: сохранение человеческого капитала и институций региона».

Автор новости: Олег Шевченко, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»