Украинские войска ночью поразили НПЗ в России и аэродром в оккупированном Крыму: россияне потеряли системы ПВО и БПЛА
28 ноября 2025, 12:15

Украинские войска ночью поразили НПЗ в России и аэродром в оккупированном Крыму: россияне потеряли системы ПВО и БПЛА

Удар по объекту оккупантов. Фото: Генштаб ВСУ Удар по объекту оккупантов. Фото: Генштаб ВСУ

Ночью 28 ноября подразделения Сил обороны Украины поразили Саратовский НПЗ в Саратовской области РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.

Зафиксирована серия взрывов, после которых в районе цели наблюдался пожар. Результаты попаданий уточняются.

Предприятие выпускает более 20 видов нефтепродуктов – бензины, мазут, дизельное горючее, сера техническая и так далее. Завод задействован в обеспечении потребностей российской армии.

Кроме того, украинские войска ударили по месту хранения российских БПЛА на аэродроме «Саки» в поселке Новофедоровка в оккупированном Крыму. По предварительной информации, на аэродроме поражены несколько систем ПВО, в частности «Панцирь-С1» и «Тор-М2». После подавления средств противовоздушной обороны уничтожен ангар, где хранились беспилотники «Орион» и «Форпост». Под удар Сил обороны также попали командно-диспетчерский пункт управления и военный грузовой автомобиль «КамАЗ». Степень нанесенного ущерба уточняется.

Также поражены районы сосредоточения живой силы и склады горюче-смазочных материалов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Результаты уточняются.

Напомним, что ночью 27 ноября дроны массированно атаковали энергетическую инфраструктуру оккупированной Луганской области.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

