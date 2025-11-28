Символ сопротивления под угрозой: что говорят в ОВА о переносе стелы «Донецкая область»

Стела «Донецкая область». Скриншот

Перенести стелу на въезде в Донецкую область и обеспечить ее мемориализацию из-за угрозы уничтожения — с такой инициативой 14 октября обратились авторы на портале электронных петиций. На сегодня документ поддержали 14 303 пользователя из необходимых 25 тысяч, а до завершения сбора подписей остается 47 дней.

Редакция «Новости Донбасса» поинтересовалась у начальника Донецкой ОВА Вадима Филашкина, принимались ли уже какие-то решения относительно целесообразности переноса стелы. Руководитель области ответил однозначно:

«Стелу сейчас никто трогать не будет, потому что ситуация вокруг нее остается опасной. Сейчас приоритет — обеспечение Сил обороны на Донетчине. В этом году на эти нужды уже выделено 2 млрд гривен». Начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин

Напомним, ранее мы писали о регистрации на сайте Кабинета министров Украины петиции под названием «Перенос стелы на въезде в Донецкую область и ее дальнейшая мемориализация в связи с угрозой уничтожения». Стела с надписью «Донецкая область» расположена на границе Донецкой и Днепропетровской областей.

В тексте петиции подчеркивается, что с 2014 года эта конструкция стала символом сопротивления, стойкости и мужества украинских военных и гражданских. На стеле оставляли свои надписи военнослужащие, волонтеры и местные жители — это превратило ее в важный артефакт современной войны.

Автор новости: Олег Шевченко, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»