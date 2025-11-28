Украинская армия сдержала наступление войск РФ и стабилизировала фронт под Гуляйполем – ВСУ

33-й штурмовой полк Сухопутных войск и другие смежные штурмовые и механизированные подразделения ВСУ сдержали наступление российских войск возле города Гуляйполе Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе Сил обороны юга Украины.
По словам военных, они вернули контроль над ситуацией на этом направлении.
«Фронт был стабилизирован», – сказали в Силах обороны.
Напомним, что ранее аналитики DeepState заявили, что Украина была в шаге от потери Гуляйполя, но своевременные решения военного командования спасли город от оккупации.
Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко