Украинская армия сдержала наступление войск РФ и стабилизировала фронт под Гуляйполем – ВСУ

Ситуация под Гуляйполем. Фото: карта DeepState

33-й штурмовой полк Сухопутных войск и другие смежные штурмовые и механизированные подразделения ВСУ сдержали наступление российских войск возле города Гуляйполе Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе Сил обороны юга Украины.



По словам военных, они вернули контроль над ситуацией на этом направлении.



«Фронт был стабилизирован», – сказали в Силах обороны.

Напомним, что ранее аналитики DeepState заявили, что Украина была в шаге от потери Гуляйполя, но своевременные решения военного командования спасли город от оккупации.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко