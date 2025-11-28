Трамп и Путин во время переговоров на Аляске. Фото: AFP

Издание The Telegraph сообщает, что США готовы рассмотреть вопрос о признании Крыма и других временно оккупированных территорий Украины частью России ради достижения договоренности о прекращении боевых действий.



По информации источников, президент США направил в Москву бизнесмена Стива Уиткоффа и его зятя Джареда Кушнера, которые должны были озвучить соответствующее предложение российскому руководству.



СМИ также напоминают, что ранее Владимир Путин заявил: международное признание российской «юрисдикции» над оккупированными Крымом и Донбассом станет ключевым условием предстоящих переговоров с США, запланированных на следующую неделю.



Источник издания отметил: «Становится всё более очевидным, что американцев не волнует позиция Европы».

Напомним, несмотря на тактическое продвижение — около 430 км² захваченной территории — российские силы так и не смогли удержать ключевые населенные пункты.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»