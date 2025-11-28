Фиолетовый дым на уральском полигоне: возможная авария при запуске ракеты

Над уральским полигоном «Ясный» под Оренбургом сегодня очевидцы заметили густой фиолетовый дым, который поднялся над территорией после громкого хлопка. По предварительным предположениям, причиной мог стать нештатный запуск ракеты: она могла взорваться в воздухе вскоре после старта.
Жители Ясного сообщили, что сначала услышали резкий звук, а затем увидели быстро растущее облако дыма необычного цвета. Первые сообщения начали поступать еще днем — местные паблики заполнились фото и видео с места событий.
Власти Оренбургской области заявили, что угрозы для населения нет и эвакуация не рассматривается. Дополнительную информацию чиновники не предоставили, отметив, что вопросы по произошедшему следует адресовать Министерству обороны.
По данным Exilenova+, в Ясном расположены космодром и база ракетных войск стратегического назначения — одна из немногих точек в РФ, откуда осуществляются запуски ракет большой дальности, включая носители ядерных боеголовок.
Напомним, ночью 28 ноября подразделения Сил обороны Украины поразили Саратовский НПЗ в Саратовской области РФ. Также украинские войска ударили по месту хранения российских БПЛА на аэродроме «Саки» в поселке Новофедоровка в оккупированном Крыму.
Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»