В приложении «Резерв+» появилась новая категория онлайн-отсрочки для тех, у кого отец или мать имеют инвалидность

Министерство обороны продолжает расширять список оснований для отсрочки от мобилизации, которые можно оформить онлайн через приложение «Резерв+». Об этом сообщает прес-служба ведомства.



Теперь подать запрос могут военнообязанные, у которых отец или мать имеют инвалидность I или II группы. Как поясняют в Минобороны, запрос оформляется полностью автоматически — без справок, очередей и визитов в ТЦК. Процедура занимает от нескольких минут до нескольких часов.

Как получить отсрочку онлайн

Подайте запрос в приложении Резерв+.



Система автоматически проверит данные в государственных реестрах.



Если основания подтверждаются — отсрочка автоматически предоставляется, а информация о ней появляется в вашем электронном военно-учетном документе.

Сейчас услуга доступна, если военнообязанный является единственным совершеннолетним ребёнком человека с инвалидностью, и в семье есть только один из родителей. Если есть другие совершеннолетние дети или оба родителя, запрос подать нельзя.

Чтобы система смогла подтвердить основания:

актуальные данные об инвалидности отца или матери должны быть в Единой информационной системе социальной сферы (ЕИССС) или реестре Пенсионного фонда;





корректные данные о семье должны быть указаны в Государственном реестре актов гражданского состояния (ГРАГС);





в актовой записи о рождении должен быть указан регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП) отца или матери с инвалидностью.

Если данные не обновлены, их нужно актуализировать в соответствующих реестрах, после чего можно подавать запрос в «Резерв+». Предоставленная отсрочка будет продлеваться автоматически — это предусмотрено порядком, который действует с 1 ноября 2025 года.

В настоящее время в «Резерв+» доступно 11 видов онлайн-отсрочек, которые можно оформить прозрачно и без бюрократии. Отсрочка доступна для таких категорий:

люди с инвалидностью;

временно непригодные к службе;

родители ребёнка с инвалидностью до 18 лет;

родители совершеннолетнего ребёнка с инвалидностью I или II группы;

те, кто имеют супруга или супругу с инвалидностью I или II группы;

те, кто имеют отца или мать с инвалидностью I или II группы;

женщины и мужчины военнослужащих с ребёнком;

родители трёх и более детей в одном браке;

родители, которые самостоятельно воспитывают ребёнка до 18 лет;

студенты и аспиранты;

сотрудники высшего и профобразования.

Напомним, с 1 сентября группы оповещения ТЦК и СП обязаны использовать нагрудные камеры.

Авторка новости: Юлия Диденко, главная редакторка «Новости Донбасса»