В приложении «Резерв+» появилась новая категория онлайн-отсрочки для тех, у кого отец или мать имеют инвалидность

Министерство обороны продолжает расширять список оснований для отсрочки от мобилизации, которые можно оформить онлайн через приложение «Резерв+». Об этом сообщает прес-служба ведомства.
Теперь подать запрос могут военнообязанные, у которых отец или мать имеют инвалидность I или II группы. Как поясняют в Минобороны, запрос оформляется полностью автоматически — без справок, очередей и визитов в ТЦК. Процедура занимает от нескольких минут до нескольких часов.
Сейчас услуга доступна, если военнообязанный является единственным совершеннолетним ребёнком человека с инвалидностью, и в семье есть только один из родителей. Если есть другие совершеннолетние дети или оба родителя, запрос подать нельзя.
Если данные не обновлены, их нужно актуализировать в соответствующих реестрах, после чего можно подавать запрос в «Резерв+». Предоставленная отсрочка будет продлеваться автоматически — это предусмотрено порядком, который действует с 1 ноября 2025 года.
В настоящее время в «Резерв+» доступно 11 видов онлайн-отсрочек, которые можно оформить прозрачно и без бюрократии. Отсрочка доступна для таких категорий:
Напомним, с 1 сентября группы оповещения ТЦК и СП обязаны использовать нагрудные камеры.
Авторка новости: Юлия Диденко, главная редакторка «Новости Донбасса»