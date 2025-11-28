В Белгородской области из-за удара беспилотника повреждены подстанции

В Белгородской сегодня прогремели мощные взрывы. По предварительной информации, под удары дронов попали электрические узлы и подстанции. Над Белгородским районом зафиксирован огромный столб дыма.
Предварительно жители области сообщали о серии громких взрывов. В регионе объявляли угрозу атаки беспилотников.
Данные о повреждении энергообъектов подтверждены местными властями.
Напомним, над уральским полигоном «Ясный» под Оренбургом сегодня очевидцы заметили густой фиолетовый дым, который поднялся над территорией после громкого хлопка.
Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»