Блокировка WhatsApp в РФ — цифровая изоляция для украинцев в оккупации

Роскомнадзор начал поэтапно ограничивать работу WhatsApp на территории РФ и официально допустил его полную блокировку. В ведомстве заявили, что мессенджер якобы «систематически нарушает российское законодательство» и используется «для организации противоправных действий».



По данным регулятора, сейчас ограничения распространяются как на мобильный интернет, так и на домашние сети Wi-Fi, и вводятся поэтапно — формально «чтобы пользователи успели перейти на российские сервисы».

В Роскомнадзоре подчеркивают: если WhatsApp не согласится выполнять их требования, мессенджер заблокируют полностью.



РосСМИ сообщают о резком росте жалоб на работу сервиса — только за сегодняшний день зарегистрировано около четыре тысячи обращений, что стало недельным максимумом. Чаще всего о сбоях говорят жители Москвы (47% жалоб) и Санкт-Петербурга (18%).



Проблемы также фиксируют в крупных регионах — Новосибирской, Свердловской, Ярославской, Иркутской областях, Краснодарском крае и Татарстане.



Поэтапная блокировка WhatsApp в РФ фактически затрагивает и временно оккупированные украинские территории, поскольку там используется российская инфраструктура связи. Это может привести к:

ограничению связи с Украиной и внешним миром, особенно для людей, у которых WhatsApp остается одним из немногих доступных каналов коммуникации;

усилению информационной изоляции, поскольку российские «альтернативы» контролируются государством и отслеживаются спецслужбами;

рискам для безопасности жителей, ведь переход на российские мессенджеры может означать отсутствие приватности переписки;

усложнению работы местных волонтеров, родственников и тех, кто поддерживает связь через VPN и зарубежные сервисы.

Фактически, поэтапная блокировка WhatsApp — еще один инструмент давления, который усиливает цифровую изоляцию оккупированных территорий.

Напомним, в марте 2022 года американская компания Meta (владелец WhatsApp) была признана в России экстремистской и ее социальные сети Facebook и Instagram были заблокированы. Однако сам WhatsApp тогда не попал под запрет.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»