На Херсонском направлении зафиксирован очередной инцидент внутри российских войск: военнослужащий РФ отравил своего командира после конфликта из-за вымогательства денег за отпуск.



По данным агентурной сети «АТЕШ», речь идет о подразделении 331-го парашютно-десантного полка. Источники сообщают, что командир требовал от подчиненного денежное вознаграждение за оформление краткосрочного отпуска. Между ними разгорелся конфликт, после чего военный решил отомстить.



Он передал командиру деньги, которые заранее обработал токсичным веществом — предполагается, что это был иприт. После контакта с зараженными купюрами офицер получил тяжелые поражения кожи и дыхательных путей, что вскоре привело к его смерти.



По информации источников, подобные расправы в российских войсках участились. На фоне коррупции, давления на личный состав и злоупотреблений командиров напряженность внутри подразделений растет.

Ранее «Новости Донбасса» сообщали, что в российской армии отмечается катастрофический рост заболеваемости на Херсонском направлении, что приводит к критическим потерям личного состава.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»