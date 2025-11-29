Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
В Донецке демонтируют аварийные опоры главного моста: ремонт продлится до 2026 года — ФОТО
29 ноября 2025, 16:00

В оккупированном Донецке приступили ко второму этапу реконструкции моста через реку Кальмиус на проспекте Ильича. Местные пророссийские медиа опубликовали фотографии строительных работ.

Сейчас продолжается демонтаж опоры вдоль мостового сооружения. На объекте работают промышленные водолазы, проводится подводная резка и расчленение опор на элементы с дальнейшим демонтажем. Одновременно ведётся монтаж металлоконструкций.

По словам заместителя директора «Мостовика» Дениса Петренко, техническое состояние сооружения требовало немедленного вмешательства: «Некоторые опоры мостового сооружения дали осадку и трещины — фактически началось разрушение мостового сооружения и он находился в критическом состоянии, было ограничено движение для пешеходов, ввиду того, что консольные сооружения начали обрушаться, в плохом состоянии были деформационные швы».

«Мостовик» — российская компания из Пензенской области, которая выполняет строительные работы на ряде объектов в оккупированном Донецке.

Напомним, что 13 сентября главный мост Донецка на проспекте Ильича был полностью закрыт для движения из-за ремонтных работ. Это вызвало недовольство у местных жителей — подъезд к центру города был парализован. Капитальная реконструкция началась в мае 2025 года: сначала перекрыли две из четырёх полос, однако второй этап потребовал полного прекращения движения. Завершить реконструкцию планируется до конца 2026 года.

Автор новости: Евгений Волчинников, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

