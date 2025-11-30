Утренние фото показывают последствия пожара на рынке Краматорска

Сгоревший рынок в Краматорске

Утром появились новые фотографии рынка в Краматорске, который накануне вечером практически выгорел в результате российского обстрела.



Ранее «Новости Донбасса» сообщали, что удар по городу спровоцировал пожар на рынке и привел к ранению местной жительницы.

По информации городских властей, первые два снаряда разорвались на открытой территории одного из микрорайонов.

Третье попадание пришлось уже в район жилой застройки — на территорию городского рынка. От удара там мгновенно начался пожар, который локализовали только спустя время.

Напомним, в Краматорской городской военной администрации вечером 29 ноября сообщили, что российские войска нанесли удары по гражданской инфраструктуре города.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»