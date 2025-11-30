Разрушенный мост стал ловушкой для оккупантов в Донецкой области

В попытках реализовать свои «сказочные» планы по захвату Донецкой области российская пехота вынуждена скрываться от пристального наблюдения украинских военных, сообщает 33-я отдельная механизированная бригада ВСУ.



Одним из основных мест укрытия стал разрушенный мост в районе села Владимировка. Он давно превратился в смертельную зону для оккупантов, где один за другим продолжают погибать российские солдаты.



Батальон беспилотных систем Legion совместно с операторами 253-й отдельной штурмовой бригады проводит зачистку территории от противника. В результате в рядах россиян стало на 15 человек меньше.



Уничтожено пять единиц техники противника, среди которых танки, квадроцикл, мостоукладчик и «буханка». С помощью FPV удалось также сбить вражеский дрон Autel.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»