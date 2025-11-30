Рынок Краматорска: предприниматели о ночном ударе и последствиях

Вечером 29 ноября российские войска ударили по краматорскому рынку из РСЗО «Смерч». Ранение получила одна женщина, начался масштабный пожар, который уничтожил около тридцати торговых точек.



Одна из предпринимательниц, проработавшая здесь 15 лет и продававшая головные уборы для детей и женщин, рассказывает:

«Вот вчера получили товар, думали, будем работать. Ну так случилось, как случилось. Слава богу, что не было людей».

Это уже не первый удар по рынку. Несмотря на риск повторных обстрелов, люди продолжали работать.

«А как жить? Как работать? Нас никто нигде не ждет, поэтому есть как есть», — рассказывает продавщица.

По ее словам, ущерб — «на миллионы гривен». Она не ожидает компенсаций, но надеется продолжать работать.



Утром предприниматели пытались хотя бы частично восстановить контейнеры и спасти остатки товаров. Но некоторым спасать было уже нечего. Ирина, у которой было семь торговых точек, потеряла все:

«Семь точек было. И все семь сгорели — вместе с оборудованием. Больше ничего нет. И я, и соседи справа, и слева погорели».

Вечером после удара она вместе с коллегами прибежала на рынок. Огненная стихия не давала подойти к контейнерам:

«Пламя постоянно рвалось вверх. Сквозняки здесь сильные, поэтому огонь разгорался. Мы не могли подойти, чтобы хотя бы открыть контейнер и что-то спасти. Все в дыму, ты задыхаешься, и ничего не можешь сделать».

Ирина работает на рынке более 30 лет. Торговля была единственным источником дохода семьи:

«На рынке я работаю с девяносто третьего года, когда здесь еще даже контейнеров не было. Этот рынок кормил всю семью. Это было единственное средство существования, средство заработка. Теперь этого ничего нет».

Теперь женщина задумывается об эвакуации и о том, что придется начинать все заново:

«Не знаю, пока под вопросом, но думаю, что надо. Потому что я не считаю, что это последний обстрел. Это может повториться — и еще с более плохими последствиями. Поэтому лучше выезжать».

Подробнее смотрите в авторском видео журналистов «Новости Донбасса»

Ранее «Новости Донбасса» сообщали о масштабном пожаре на центральном рынке Краматорска, вызванном российской воздушной атакой.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»