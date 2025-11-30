Украинская делегация начала переговоры в США о шагах к миру

Переговоры в США. Фото: официальная страница секретаря СНБО Рустема Умерова

В США проходят переговоры украинской делегации с американскими представителями по вопросам дальнейших шагов для достижения «достойного мира». Об этом сообщил руководитель делегации и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров в своем Telegram-канале.



По словам Умерова, он остается на постоянной связи с Президентом Украины и действует в рамках четких директив. Среди ключевых приоритетов — «защита украинских интересов, содержательный диалог и продвижение вперед на основе договоренностей, достигнутых в Женеве».



Умеров подчеркнул, что команда работает над решениями, которые приблизят реальный и устойчивый мир для Украины, а также обеспечат долгосрочные гарантии безопасности.



По итогам сегодняшних переговоров делегация представит Президенту подробный отчет.

Напомним, Зеленский назначил Умерова главой делегации по переговорам в США.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»