Войска РФ обстреляли Славянск: повреждены дома

Россияне атаковали Славянск. Фото: Вадим Лях

Российские оккупанты в ночь на 1 декабря дважды обстреляли Славянск в Донецкой области. В результате ударов пострадавших и жертв нет. Об этом сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях.



По его словам, россияне ночью использовали авиационную бомбу, под удар попала промышленная зона. Кроме того, около 06:00 армия РФ атаковала город с помощью три БПЛА «Герань-2».



«Повреждено более десятка частных домов. Два из них полностью уничтожены», — добавил Лях.



Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»