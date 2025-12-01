Силы ПВО сбили 63 БПЛА

ПВО сбила 63 цели. Фото: Википедия

Российская армия в ночь на 1 декабря запустила 89 дронов с пяти направлений. Противовоздушная оборона сбила 63 БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил.



«В ночь на 1 декабря (с 18:00 30 ноября) противник атаковал 89 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — Крым, около 55 из них — «шахеды», — говорится в сообщении.



По состоянию на 08:30 противовоздушная оборона сбила 63 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.





Кроме того, зафиксировано попадание 26 ударных БПЛА на 9 локациях.



Ранее мы писали, что в Лимане Донецкой области за прошедшие сутки, 30 ноября, получил ранения один человек при обстреле российских войск.