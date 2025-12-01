Российские захватчики несколько раз обстреляли населенные пункты Донетчины

Оккупационные войска РФ за прошедшие сутки, 30 ноября, атаковали ряд населенных пунктов Донецкой области. Известно о повреждениях. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
«Всего за сутки россияне 8 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области», — отметил он.
По словам Филашкина, под удары оккупационных войск попали два района
региона:
Краматорский район. В Лимане ранен человек. В Святогорске поврежден автомобиль. В Спаско-Михайловке Новодонецкой общины повреждены 2 частных дома и многоэтажка. В Николаевке повреждена многоэтажка. В Славянске повреждены 10 частных домов, обстреляна промзона.
Бахмутский район. В Северске повреждены 3 дома.
Ранее мы писали, что российская армия в ночь на 1 декабря запустила 89 дронов с пяти направлений.
Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»
