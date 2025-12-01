В Вышгороде при российском обстреле погиб работник компании, которая производит ракеты «Фламинго»

В результате российской атаки на Вышгород в ночь на 30 ноября погиб сотрудник Fire Point. Компания занимается производством ракет «Фламинго». Об этом сообщил соучредитель этой компании Денис Штилерман.



По его словам, семья погибшего находится в критическом состоянии в больнице.



«Россиянам повезло, что мы, в отличие от них, не наносим ответных ударов по их жилым домам в ответ на ежедневные обстрелы наших мирных городов. Потому что мы очень хорошо знаем, где многие из наших врагов живут вместе со своими семьями. Мы должны уничтожить российскую империю в корне», — добавил Штилерман.



Напомним, в результате атаки по многоэтажному дому в Вышгороде погиб один человек, пострадали 19 человек, среди них четверо детей. Спасатели эвакуировали из дома 146 человек. Психологи ГСЧС оказали помощь 73 гражданам, в том числе девяти детям.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»