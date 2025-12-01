Российская армия продвинулась под Часовым Яром и Гуляйполем – DeepState

Продвижение россиян под Часовым Яром. Фото: карта DeepState

Войска России продвинулись вблизи села Ступочки Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.



Оккупанты также продвинулись возле города Гуляйполе и села Ровнополье на Запорожье.



Кроме того, российская армия продвинулись вблизи поселка Двуречанское в Харьковской области.



По данным Генерального штаба ВСУ, на Гуляйпольском направлении за минувшие сутки Силы обороны Украины отбили девять штурмов, в частности в направлении Гуляйполя, на Южно-Слобожанском – россияне атаковали три раза.

Напомним, что в городе Константиновка на Донетчине украинские бойцы ПВО спасли жизнь гражданским, которых хотел атаковать российский беспилотник.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко