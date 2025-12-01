Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Отключения света. Когда и как будут действовать графики 2 декабря в Украине
01 декабря 2025, 19:22

Отключения света. Когда и как будут действовать графики 2 декабря в Украине

Иллюстрация. Фото: «ДТЭК» Иллюстрация. Фото: «ДТЭК»

2 декабря во всех регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии. Об этом сообщили в пресс-службе «Укрэнерго».

Время и объем ограничений: с 00:00 до 23:59 объемом от 0,5 до трех очередей.

Причина введения ограничений – последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергетические объекты

Время и объем ограничений могут измениться. В компании советуют следить за информацией на официальных страницах облэнерго в своем регионе.

Напомним, что Дружковская громада на Донетчине полностью осталась без света.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

