Российские БПЛА ударили по Мировому под Добропольем: спасатели тушили пожар под угрозой повторных атак

Последствия атаки на Мировое. Фото: ГСЧС

30 ноября российские оккупанты беспилотниками ударили по частному сектору села Мировое Белозерской громады. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.



Загорелся частный дом. Спасатели локализовали пожар на площади 72 квадратных метра. Однако из-за угрозы повторных атак тушение огня пришлось приостановить, чтобы не подвергать личный состав опасности. Без пострадавших.

Напомним, что 1 декабря в результате российского обстрела в городе Краматорск на Донетчине ранены четыре человека, двое – в тяжелом состоянии.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко