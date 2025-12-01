Украинские войска продвинулись в Запорожской области – ISW

Ситуация в районе Степногорска. Фото: карта ISW

ВСУ недавно продвинулись в Запорожской области. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны.



Геолокационные кадры, опубликованные 30 ноября, свидетельствуют о том, что украинские войска продвинулись в поселке Степногорск.



По данным Генерального штаба ВСУ, на Ореховском направлении за минувшие сутки российская армия не проводила штурмовых действий.

Напомним, что в городе Константиновка на Донетчине украинские бойцы ПВО спасли жизнь гражданским, которых хотел атаковать российский беспилотник.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко