Украинские войска продвинулись в Запорожской области – ISW

ВСУ недавно продвинулись в Запорожской области. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны.
Геолокационные кадры, опубликованные 30 ноября, свидетельствуют о том, что украинские войска продвинулись в поселке Степногорск.
По данным Генерального штаба ВСУ, на Ореховском направлении за минувшие сутки российская армия не проводила штурмовых действий.
Напомним, что в городе Константиновка на Донетчине украинские бойцы ПВО спасли жизнь гражданским, которых хотел атаковать российский беспилотник.
Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко