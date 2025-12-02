Славянск дважды обстреляли из РСЗО «Смерч»

Последствия ударов по Славянску. Фото из открытых источников

Вчера, 1 декабря, в промежутке между 17:00 и 17:15, Славянск в составе Краматорской громады Донецкой области дважды оказался под огнем.



Первый удар пришелся в 17:00 по частному пищевому предприятию. Снаряды повредили производственные помещения и магазин, уничтожили оборудование, пострадала спецтехника и семь автомобилей. Раненых нет.



Через 15 минут последовал повторный обстрел. Повреждения получили дома на улице Фиалковой и еще около двух десятков частных домовладений. Разбита техника, уничтожены пять автомобилей. Пострадавших также нет.

Последствия ударов по Славянску. Фото из открытых источников



По предварительным данным, оба обстрела были нанесены 300-мм снарядами 9М542, выпущенными из РСЗО «Смерч».

Ранее мы писали, что армия РФ обстреляла один из микрорайонов Краматорска.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»