Славянск дважды обстреляли из РСЗО «Смерч»

02 декабря 2025, 08:29

Последствия ударов по Славянску. Фото из открытых источников Последствия ударов по Славянску. Фото из открытых источников

Вчера, 1 декабря, в промежутке между 17:00 и 17:15, Славянск в составе Краматорской громады Донецкой области дважды оказался под огнем.

Первый удар пришелся в 17:00 по частному пищевому предприятию. Снаряды повредили производственные помещения и магазин, уничтожили оборудование, пострадала спецтехника и семь автомобилей. Раненых нет.

Через 15 минут последовал повторный обстрел. Повреждения получили дома на улице Фиалковой и еще около двух десятков частных домовладений. Разбита техника, уничтожены пять автомобилей. Пострадавших также нет.

Последствия ударов по Славянску. Фото из открытых источниковПоследствия ударов по Славянску. Фото из открытых источников

По предварительным данным, оба обстрела были нанесены 300-мм снарядами 9М542, выпущенными из РСЗО «Смерч».

Ранее мы писали, что армия РФ обстреляла один из микрорайонов Краматорска.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

