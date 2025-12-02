Оккупанты за сутки массированно обстреляли Краматорск: есть жертва и раненые

Россияне атаковали Краматорск. Фото: Краматорская ГВА

Российские оккупанты за минувшие сутки, 1 декабря, массированно атаковали прифронтовой Краматорск. Известно, что пять жителей пострадали, также один человек погиб. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорской городской военной администрации.



«В промежутке между 12:55 и 18:00 российские войска атаковали город восемью ударными дронами типа «Герань-2», целенаправленно нанося удары по жилой застройке и объектам инфраструктуры. Первые удары враг нанес в 12:55 — сразу несколько БПЛА попали по многоэтажным домам и частному сектору одного из микрорайонов», — говорится в сообщении.



По предварительным данным, ранены пять мирных жителей — двое мужчин 1951 и 1954 годов рождения, а также три женщины 1947, 1952 и 1941 годов рождения. В результате этих ударов повреждены пять многоквартирных домов, семь частных усадеб и семь легковых автомобилей.



В ведомстве уточнили, что в 13:45 россияне ударили дронами «Герань-2» по объектам дорожной инфраструктуры.



Кроме того, в 18:00 российский ударный дрон снова попал в многоэтажку, в результате чего произошло масштабное возгорание. Погиб мужчина 1956 года рождения.



Ранее мы писали, что российская армия в ночь на 2 декабря запустила 62 БПЛА с шести направлений. Противовоздушная оборона сбила 39 дронов.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»