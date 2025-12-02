Шторм вынес морскую мину на побережье Одесской области

Фото: Facebook

На побережье Одесской области штормом выбросило морскую мину. Об этом сообщили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.



Боеприпас волнами принесло на один из местных пляжей, где его заметил житель прибрежного населенного пункта. Он сразу же связался с ближайшим подразделением пограничников и передал точные координаты находки.



Пограничники оперативно уведомили специалистов специального подразделения Военно-морских сил ВСУ. Инженерно-саперная группа прибыла на место, провела идентификацию мины, организовала ее безопасное извлечение и транспортировку. После оценки всех рисков боеприпас был уничтожен контролируемым подрывом.

Фото: Facebook

Ранее мы писали, что в курортном поселке Затока Одесской области у самой кромки воды произошел взрыв мины. Трагедия случилась днем 10 августа, когда на пляже находились отдыхающие.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»