Украинские разведчики уничтожили ключевые элементы ПВО оккупантов на Донбассе
02 декабря 2025, 11:52

Украинские разведчики уничтожили ключевые элементы ПВО оккупантов на Донбассе

Украинские военные разведчики нанесли точные удары по критически важным объектам российской противовоздушной обороны на Донбассе. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Ночью, 29 ноября 2025 года, дроны бойцов Департамента активных действий ГУР атаковали позиции оккупантов, нацелившись на элементы их зенитно-ракетных комплексов. За одну операцию удалось поразить сразу несколько значимых целей.

Под удар попали: пусковая установка 9А83 из состава ЗРК «С-300В», выполнявшая боевое дежурство; две современные дорогостоящие радиолокационные станции 1Л125 «Ниобий-СВ», которые враг использовал для контроля воздушной обстановки.

По данным разведки, уничтожение этих систем значительно ослабляет способность российских войск наблюдать за воздушным пространством над Донбассом и открывает дополнительные возможности для новых воздушных операций Сил обороны Украины.

Напомним, в 80 милях от берега был атакован российский танкер Midvolga 2.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

