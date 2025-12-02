Meest закрыл отделения в Донецкой области из-за безопасности — посылки перенаправляют

В Донецкой области из-за ухудшения ситуации с безопасностью отделения международного почтового оператора Meest не выдают и не принимают посылки. Об этом сообщило «Суспільне. Донбас».



О закрытии отделений журналисты узнали из сообщения в мобильном приложении, а также во время звонка оператору «горячей линии» компании.



О проблемах с посылками в Донецкой области на странице в Facebook Meest Почта спрашивали и другие клиенты, указывая что их посылки должны были быть доставлены именно в Краматорск, Донецкой области.

«Отделения в Краматорске и Славянске закрылись и больше не выдают и не принимают посылки. В Донецкой области больше нет отделений Meest», — ответила оператор «горячей линии».

В контакт-центре компании сообщили, что отделения перестали работать из-за ухудшения ситуации с безопасностью. Оператор объяснила, что Meest будет переадресовывать посылки, которые должны быть доставлены в Донецкую область, в отделения другого почтового оператора. Также, добавили в телефонном разговоре, клиенты могут переадресовать посылки, позвонив на «горячую линию» и указав номер своей посылки.

Авторка новости: Юлия Диденко, главная редакторка сайта «Новости Донбасса»