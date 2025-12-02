Двух украинцев задержали по делу о гибели студента в Вене

Место обнаружения тела украинца. Фото: Kronen Zeitung

В Вене 29 ноября обнаружили тело 21-летнего гражданина Украины, позже установили, что это сын заместителя мэра Харькова. Об этом пишет австрийское издание Kronen Zeitung. По информации полиции, молодого человека предварительно избили в подземном паркинге отеля Sofitel, а затем его тело нашли в сгоревшем автомобиле с украинскими номерами.



В деле о гибели 21-летнего украинца в венском районе Донауштадт следствие вышло на двух подозреваемых — граждан Украины 19 и 45 лет. Их задержали на родине по международным ордерам после совместной операции австрийской полиции, украинских властей и Европола.



По данным следствия, студент из Харькова исчез вечером в прошлую среду. После розыска стало известно, что он стал жертвой жестокого преступления. Следователи установили, что нападение произошло в подземном паркинге, где молодого человека силой удерживали несколько мужчин.

Полиция сообщила о вероятном финансовом мотиве: с криптовалютного кошелька жертвы была выведена крупная сумма, а у одного из задержанных нашли много наличных долларов США. Политические причины исключены.

Австрийская сторона передаст дело в украинское правосудие. Экстрадиции подозреваемых в Вену не ожидается.

Остатки пожара на месте преступления в венском районе Донауштадт. Фото: Kronen Zeitung

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»