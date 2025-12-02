Зеленский получил доклад о переговорах в США

Фото: Официальный канал Президента Украины

Президент Владимир Зеленский сообщил, что получил подробный доклад украинской делегации о переговорах в США. По его словам, во время встреч обсуждались вопросы, которые невозможно затронуть по телефону.

Рустем Умеров и участники переговоров во Флориде представили обновленные положения Женевского документа и основные сигналы американской стороны.

Андрей Гнатов проинформировал о брифинге США по реальной ситуации на фронте. С привлечением разведок стороны обсудили возможные шаги на линии боевых действий и вопросы безопасности в случае прекращения огня.

Зеленский отметил активную работу дипломатов с европейскими партнерами и предупредил о новых российских дезинформационных кампаниях на фоне предстоящих контактов Москвы с Вашингтоном.



Президент поручил продолжить конструктивный диалог с командой Дональда Трампа и европейскими странами. Украинская разведка будет передавать партнерам данные о целях России и попытках использовать дипломатию для давления на санкции и коллективные решения.



Отмечается, что Умеров останется на постоянном контакте с США для согласования дальнейших встреч.

Ранее мы писали, что в США проходят переговоры украинской делегации с американскими представителями по вопросам дальнейших шагов для достижения мира.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»