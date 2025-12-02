Один человек ранен при обстреле Константиновки

Во вторник, 2 декабря, российские войска нанесли удар по прифронтовому городу Константиновка Донецкой области. Есть пострадавший. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.



«В городе Константиновке в результате очередных обстрелов из ствольной артиллерии получил ранения гражданский житель», — уточнил он.



По словам Горбунова, повреждения инфраструктуры пока не зафиксированы.



Ранее мы писали, что российские оккупанты за минувшие сутки, 1 декабря, массированно атаковали прифронтовой Краматорск. Известно, что пять жителей пострадали, также один человек погиб.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»