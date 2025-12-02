В Славянске произошла авария: спасатели деблокировали погибшего водителя

В Славянске произошла авария. Фото: ГСЧС

В Славянске 1 декабря произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате инцидента погиб водитель автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



«На месте происшествия спасатели установили, что в результате столкновения двух автомобилей погиб водитель одного из них, зажатого в изуродованном автомобиле», — говорится в сообщении.



Спасатели деблокировали тело погибшего и передали его сотрудникам Национальной полиции.



Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»