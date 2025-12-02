Армия РФ оккупировала село в Донецкой области и продвинулась под Запорожьем

OSINT-проект DeepState обновил карту боевых действий, зафиксировав очередные изменения на фронте. По данным аналитиков, российские силы оккупировали Козацкое — населенный пункт, который в советский период носил название «Московское».
Скриншот: DeepState
Также отмечается продвижение российских подразделений сразу на нескольких участках Донецкой и Запорожской областей. В частности, враг углубился в районе Покровска, Мирнограда, возле Шахово, Николаевки и Каменского.
Скриншот: DeepState
«Карта обновлена. Враг оккупировал Козацкое (советское оккупационное название — Московское), а также продвинулся в Покровске, Мирнограде, возле Шахово, Николаевки и Каменского», — сообщили аналитики DeepState.
Напомним, на Покровском направлении оккупанты проникают малыми группами.
Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»