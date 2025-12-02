ССО ударили по важным целям армии РФ на Донбассе

ССО продолжают уничтожать склады и места скопления личного состава россиян. Фото: скриншот

В ночь на 1 декабря украинские военнослужащие поразили ударными дронами по российским целям в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщили в пресс-службе Сил специальных операций.



В ведомстве уточнили, что дроны ССО поразили место скопления личного состава противника в Покровске. Также военнослужащие ударили по складу боеприпасов во временно оккупированном селе Белояровка на Луганщине.



Кроме того, поражен склад горюче-смазочных материалов в селе Денежниково Луганской области.



Ранее мы писали, что командир взвода батальона беспилотных систем «Шершни Довбуша» 68-й ОЕБр Денис «Гусь» заявил, что обстановка на Покровском направлении остается крайне напряженной.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»