На фронте погиб экс-режиссер тревел-шоу «Орел и Решка»

На войне против России погиб бывший режиссер тревел-проекта «Орел и Решка» Василий Хомко, известный под позывным Бейрут. Информацию о его смерти подтвердили жена Галина Спивак и сестра Алена Хомко.



Родные получили сообщение о том, что 2 октября 2025 года Василий пропал без вести во время выполнения боевого задания. Позже военные установили: в тот день Хомко погиб, прикрывая отход своей группы.

Хомко вступил в ряды украинской армии в марте 2022 года. Два с половиной года он служил в 128-й горно-штурмовой бригаде, после чего почти год — в подразделениях Сил специальных операций.



Прощание с Василием Хомко запланировано на 5 декабря. Сбор начнется в 11:30 на Михайловской площади, а в 12:00 в Михайловском Златоверхом соборе состоится поминальная служба. Похоронят бойца на Национальном военном мемориальном кладбище.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»