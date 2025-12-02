РФ снова атаковала газовую инфраструктуру Украины, есть повреждения

РФ в очередной раз атаковала газовую инфраструктуру Украины. Фото: Нафтогаз

В понедельник вечером 1 декабря и утром, 2 декабря, российские войска снова нанесли удар по газовой инфраструктуре Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Нафтогаз.



«Дроны целили в гражданские объекты, обеспечивающие добычу и хранение газа. Есть разрушение», — говорится в сообщении.



В ведомстве уточнили, что никто из работников не пострадал.



Оперативные службы и специалисты компании работают над устранением удара.



Ранее мы писали, что российская армия в ночь на 2 декабря запустила 62 БПЛА с шести направлений. Противовоздушная оборона сбила 39 дронов.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»