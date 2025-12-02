Приговор по делу об убийстве американца Рассела Бентли в Донецке перенесли — что известно

Рассел Бентли. Фото пропагандистов "ДНР"

Приговор подозреваемым в убийстве американца Рассела Бентли, который должен был состояться сегодня 2 декабря, перенесли. Об этом сообщают пропагандистские и приближенные к российским силовикам телеграм-каналы.



Уроженец США и прокремлевский пропагандист Рассел Бентли с позывным «Техас» был убит в оккупированном Донецке 19 апреля 2024 года. 8 апреля стало известно, что Бентли пропал в Петровском районе Донецка. По словам жены, он отправился на место обстрела, чтобы помочь пострадавшим и зафиксировать последствия. Было открыто уголовное дело по факту пропажи.



Позже его жена сообщила, что его похитили российские военные возле автобазы в Петровском районе.



В батальоне «Восток», в составе которого воевал Бентли в 2014–2017 годах, сегодня заявили, что его убийц покрывают.



По данным Следственного комитета РФ, Бентли «до смерти запытали четверо военных из 5-й бригады». Чтобы скрыть убийство, они поместили тело Бентли в «Ладу», которую затем подорвали тротиловой шашкой.



В 2024 году глава Кремля Владимир Путин отметил «массовый героизм и отвагу» этой бригады и присвоил ей «почетное наименовние».



В убийстве Бентли подозревают четверых солдат, среди которых Владислав Агальцев. Сегодня его мать Ирина записала видеообращение с обвинениями в адрес покойного: сказала, что он пошёл к воинской части не помочь военным, а для каких-то других целей. До этого она записывала ещё один ролик, в котором оскорбляла жену Рассела из-за отсутствия детей.



Людмила Бентли(жена Рассела Бентли) рассказала, что из-за стресса потеряла ребенка на маленьком сроке. Высказывания Ирины Агальцевой считает травлей, поэтому уже подала гражданский иск — требует компенсацию за моральный ущерб. Параллельно будет добиваться наказания виновных в смерти мужа, ведь считает, что подсудимые причастны к убийству Рассела и их нерождённого ребенка.

Кто такой Рассел Бентли?

Рассел Бентли родился в Техасе и большую часть жизни прожил в этом американском штате. В 2014 году приехал в Донецк и вступил в ряды боевиков «ДНР». В 2017 году стал «военным корреспондентом» и блогером, сотрудничал с прокремлевскими СМИ.



Бентли остался жить в Донецке, где женился на местной жительнице.



В начале этого года мы сообщали, что российский суд начал допрашивать свидетелей по делу об убийстве Бентли.

Авторка новости: Юлия Диденко, главная редакторка сайта «Новости Донбасса»