В Краматорске завершили аварийно-спасательные работы на месте удара по девятиэтажке. Какие последствия атаки

Последствия удара по Краматорску. Фото: ГСЧС

1 декабря российские войска беспилотниками ударили по городу Краматорск. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.



В результате атаки частично поврежден девятиэтажный дом.



Во время аварийно-спасательных работ бойцы ГСЧС достали из-под завалов разрушенных квартир второго и третьего этажей пожилую женщину и передали ее парамедикам полиции для дальнейшей транспортировки в больницу. Также спасатели эвакуировали маломобильного человека из заблокированной квартиры на втором этаже и передали его сотрудникам скорой медицинской помощи.



Оккупанты неоднократно наносили прицельные удары по району проведения работ, заставляя спасателей прерывать операцию, что значительно усложняло их работу.



Утром 2 декабря бойцы ГСЧС достали из-под завалов тело погибшей женщины. В общей сложности разобрали 35 тонн строительных конструкций. Аварийно-спасательные работы завершены.



В пресс-службе Национальной полиции в Донецкой области рассказали, что всего город атаковали восемь БПЛА.



В результате удара погибли два человека, еще пять – получили ранения.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко