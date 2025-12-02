Большая часть Купянска – под контролем украинской армии: удалось значительно улучшить тактическое положение – ВСУ

Ситуация в Купянске. Фото: карта DeepState

Большая часть города Купянск на Харьковщине находится под контролем украинских войск. Об этом сообщили в пресс-службе группировки Объединенных сил.



По словам военных, отдельные группы российских захватчиков держатся в северных районах Купянска.



«Российское руководство все еще состоит из патологических лжецов», – отметили в группировке ОС.



Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинским подразделениям удалось значительно улучшить тактическое положение в городе.



«Пути инфильтрации диверсионно-разведывательных групп противника блокированы. Продолжается зачистка территории Купянска от российских оккупантов, имеющих «успехи» разве что в плоскости пропаганды. Работаем над постепенным вытеснением врага из его плацдарма к северу от города, а также из ряда других районов, где россияне пока сохраняют свое присутствие», – сказал главком.

Напомним, что 1 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ почти зачистили от российских войск Купянск.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко