ССО зачистили от российских войск территорию шахты на Покровском направлении

Зачистка территории шахты на Покровском направлении. Фото: кадр из видео

Тактическая группа 3-го полка ССО провела зачистку на промышленном объекте на Покровском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Сил специальных операций ВСУ.



Во время разведки с воздуха операторы БПЛА обнаружили российских военных, которые инфильтрировались на территорию шахты.



«Дождавшись благоприятных погодных условий, группа отправилась на выполнение задания. Далее все происходило по четкому сценарию: контакт – отработанные действия в формате CQB (ближний бой в ограниченном пространстве – ред.) и уничтожение. Работа проходила при поддержке расчетов БПЛА с «глазами в небе» и FPV. Без потерь и с результатом воины ССО выполнили задание», – отметили в Силах спецопераций.

Напомним, что россияне попытались установить флаг в Покровске, чтобы «доказать захват» города.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко