Россияне дважды атаковали Краматорскую громаду: есть повреждения

Российские оккупанты вечером 2 декабря и ночью 3 декабря обстреляли Краматорскую громаду в Донецкой области. В результате ударов есть повреждения. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорской городской военной администрации.



«С 2 на 3 декабря, с применением двух БПЛА «Молния-2», российские войска нанесли удары по громаде», — говорится в сообщении.



В ведомстве уточнили, что в 22:43 ударный дрон попал в многоквартирный дом. Чуть позже, в 02:02, ударный дрон попал в здание оптовой базы.



Информация о пострадавших не поступала.



Ранее мы писали, что 2 декабря в 15:30 российские войска обстреляли город Славянск Донецкой области.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»